Элвис Мерзликин

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Имя в честь Элвиса Пресли, детство без пропавшего отца, слова о нелюбви к России. Он заменил Бобровского и сразу наставил рекордов в НХЛ
#Элвис Мерзликин
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