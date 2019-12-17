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#Артемий Панарин #НХЛ #Хоккей #Нью-Йорк Рейнджерс #Нэшвилл

Невезение Панарина: бросил мимо вратаря, порадовался, а шайба осталась на линии

17 декабря 2019, 08:50
Александр Плеханов

www.imago-images.de/Global Look Press

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Нэшвиллу» (2:5), но в матче запомнился Артемий Панарин. В третьем периоде он забросил вторую шайбу своей команды, а потом хоккеисты «Рейнджерс» получили два гола в пустые ворота и разгромно проиграли. Для Панарина ничего страшного нет – его личная статистика впечатляет. За 33 игры в «Рейнджерс» Панарин набрал 43 очка (20 шайб + 23 ассиста).

Могла быть и 21-я шайба в сезоне. Еще при счете 1:1 Панарин упустил отличный момент для гола. Он бросил по воротам, шайба попала в штангу, отскочила во вратаря, а от него полетела за линию (или нет?). Зажглась характерная для гола подсветка. Панарин и партнеры уже праздновали, когда вратарь «Нэшвилла» Сарос увидел шайбу на линии. Он сориентировался и взял ее.

Оказалось, что гола реально не было. Его нельзя засчитывать, если шайба полностью не пересекла линию ворот. Здесь ее часть оставалась на линии, а с радостью все поторопились.

Скриншот с официального обзора матча на Яндекс эфире

Так произошедшее отметил твиттер «Нэшвилла»: «Это было близко, но гола нет! Все еще 1:1».

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