Невезение Панарина: бросил мимо вратаря, порадовался, а шайба осталась на линии

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Нэшвиллу» (2:5), но в матче запомнился Артемий Панарин. В третьем периоде он забросил вторую шайбу своей команды, а потом хоккеисты «Рейнджерс» получили два гола в пустые ворота и разгромно проиграли. Для Панарина ничего страшного нет – его личная статистика впечатляет. За 33 игры в «Рейнджерс» Панарин набрал 43 очка (20 шайб + 23 ассиста).

Могла быть и 21-я шайба в сезоне. Еще при счете 1:1 Панарин упустил отличный момент для гола. Он бросил по воротам, шайба попала в штангу, отскочила во вратаря, а от него полетела за линию (или нет?). Зажглась характерная для гола подсветка. Панарин и партнеры уже праздновали, когда вратарь «Нэшвилла» Сарос увидел шайбу на линии. Он сориентировался и взял ее.

Оказалось, что гола реально не было. Его нельзя засчитывать, если шайба полностью не пересекла линию ворот. Здесь ее часть оставалась на линии, а с радостью все поторопились.