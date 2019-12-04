В НХЛ новый тренд – увольнять тренеров за инциденты из прошлого. Бэбкок, Питерс, на очереди – Кроуфорд

В НХЛ скандал из-за событий 13-летней давности. Тренера «Чикаго» Марка Кроуфорда обвинили в насилии. В 2006 году он тренировал «Лос-Анджелес», где играл нападающий Шон Эйври.

Что рассказывает Эйври:

«Он ударил меня ногой после того, как я неправильно сменился, из-за чего нас наказали за нарушение численного состава. Он не отправил меня на скамейку штрафников, нам забили, и он пнул меня под зад, из-за этого остался след».

Эйври также предположил, что агрессия возникла из-за случайного попадания шайбы в голову Кроуфорду во время тренировки. Эйври неудачно пробил, тренеру наложили шесть швов.