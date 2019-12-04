В НХЛ новый тренд – увольнять тренеров за инциденты из прошлого. Бэбкок, Питерс, на очереди – Кроуфорд
В НХЛ скандал из-за событий 13-летней давности. Тренера «Чикаго» Марка Кроуфорда обвинили в насилии. В 2006 году он тренировал «Лос-Анджелес», где играл нападающий Шон Эйври.
Что рассказывает Эйври:
«Он ударил меня ногой после того, как я неправильно сменился, из-за чего нас наказали за нарушение численного состава. Он не отправил меня на скамейку штрафников, нам забили, и он пнул меня под зад, из-за этого остался след».
Эйври также предположил, что агрессия возникла из-за случайного попадания шайбы в голову Кроуфорду во время тренировки. Эйври неудачно пробил, тренеру наложили шесть швов.
Слова Эйври подтвердил и Патрик О’Салливан, которого Кроуфорд тренировал в «Лос-Анджелесе»:
«Еще четыре года назад я писал в книге о том, что он применяет физическое насилие по отношению к игрокам. Он бил меня и других игроков на скамейке. Словесные оскорбления, включая гомофобные, были для него обычным делом. С нетерпением жду участия в расследовании».
Ранее пожаловался защитник Брент Сопел, которого Кроуфорд тренировал в «Ванкувере» в 1998-м:
«Он бил меня, душил, оттаскивал назад за майку. Говорил: «Ты ужасен, ты ничего не делаешь, не бьешь сильно, не катаешься быстро, не пасуешь, вообще ничем не занимаешься. У тебя нет будущего в НХЛ».
Главные действующие лица:
- Кроуфорд – известный тренер, он выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо» в 1996-м;
- Сопел с 1998-го провел 11 сезонов в НХЛ (где выиграл Кубок Стэнли с «Чикаго») и перебрался в КХЛ играть за «Металлург» и «Салават Юлаев», где страдал из-за холодных русских зим и имел проблемы с алкоголем;
- На счету Эйври также 11 сезонов в НХЛ – в составе «Детройта», «Лос-Анджелеса», «Нью-Йорка» и «Далласа»;
- О’Салливан провел семь сезонов в НХЛ за «Лос-Анджелес», «Эдмонтон», «Каролину», «Миннесоту» и «Финикс».
Разбирательства начались только после слов Эйври. «Чикаго» отстранил Кроуфорда, клуб намерен провести собственное расследование.
Самое интересное было дальше. Эйври выложил в твиттере видео, где сказал следующее:
«Хотелось бы разъяснить. Я получаю кучу ужасных твитов. Кроуфорд имел полное право пнуть меня, должен был надрать мне задницу еще сильнее. Я этого заслуживал. Кроу – мой второй любимый тренер в НХЛ».
Следом еще одно любопытное сообщение:
«По итогам исчерпывающего расследования по «Делу Эйври» определено: Марк Кроуфорд был требовательным тренером, который на самом деле бьется за своих игроков. И он дал Эйври возможность прогрессировать, хоть тот был неуправляемым засранцем».
Жалобы игроков на тренеров – странная тенденция в НХЛ. Недавно «Торонто» уволил Майка Бэбкока после того как стала известна история: Бэбкок попросил своего нападающего Митча Марнера составить список самых трудолюбивых и ленивых игроков команды, а потом зачитал его перед всеми хоккеистами.
Позже своего поста лишился Билл Питерс из «Калгари». Канадский хоккеист Аким Алиу рассказал: «Он несколько раз назвал меня словом на букву «н» из-за того, что ему не понравилась моя музыка. Конечно, я взбунтовался, а кто бы поступил иначе? Но вместо того, чтобы загладить вину, он написал письмо, чтобы меня выгнали из команды». Питерс письменно извинился перед клубом, Алиу посчитал письмо неискренним. Но главное, что «Калгари» вскоре уволил Питерса.
Кроуфорд пока числится тренером. Но есть вероятность, что в ряду с Бэбкоком и Питерсом он будет третьим – уволенным из команды НХЛ за историю, которая произошла давно.