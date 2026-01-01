Иван Мирошниченко

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Мирошниченко не попал в состав России на МЧМ-2022: тренер сказал о неоптимальной форме, но игрок говорит о 100-процентной готовности
#Иван Мирошниченко
Хоккей
Иван Мирошниченко сыграет на юношеском чемпионате мира. Это подтвердила ФХР
#Иван Мирошниченко