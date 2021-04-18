Иван Мирошниченко сыграет на юношеском чемпионате мира. Это подтвердила ФХР

16 апреля на «Голе» вышел текст о проблеме лидера юношеской сборной России по хоккею Иване Мирошниченко – власти США не давали ему въехать.

Лидер юниорской сборной России не может попасть на ЧМ в США из-за визы. У него уже был запрет на въезд

Сейчас – обновление от ФХР. Мирошниченко все же сыграет на ЮЧМ-2021. Сообщение от Федерации:

«16 апреля ряд СМИ сообщил, что Служба таможенного и пограничного контроля США запретила хоккеисту юниорской сборной России U18 въезд на территорию страны.

ФХР провела консультации с Международной федерацией хоккея, USA Hockey и Олимпийским и паралимпийским комитетом США. Результатом слаженной работы организаций стала выдача спортсмену специального разрешения на однократный въезд на территорию США сроком на 30 дней для участия в престижном турнире (NIE — national interest exception waiver).

ФХР благодарит международных партнеров за своевременное содействие в вопросах взаимодействия с государственными органами США».

Юниорский чемпионат мира 2021 пройдет во Фриско и Плэйно с 26 апреля по 6 мая