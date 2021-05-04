Россия вышла в полуфинал юниорского ЧМ по хоккею и сыграет с Финляндией

В четвертьфинале ЮЧМ Россия обыграла Белоруссию со счетом 5:2.

Первую шайбу в матче забросил Матвей Мичков. Это его десятый гол на турнире, он лучший бомбардир розыгрыша.

Мичкову осталось четыре шайбы до повторения рекорда юниорских чемпионатов мира. По 14 голов забивали Александр Овечкин и Коул Кофилд в 2002 и 2019 году соответсвенно.

Россия вышла в полуфинал, где сыграет с Финляндией. Это будет их второй матч на турнире. В первый раз они играли на групповой стадии, тогда Финляндия победила (3:4, овертайм). В другой полуфинальной паре сыграют Канада и Швеция.

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