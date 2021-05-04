Россия U18
ЮЧМ-2021
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#Россия U18 #ЮЧМ-2021

Россия вышла в полуфинал юниорского ЧМ по хоккею и сыграет с Финляндией

04 мая, 12:50

В четвертьфинале ЮЧМ Россия обыграла Белоруссию со счетом 5:2.

  • Первую шайбу в матче забросил Матвей Мичков. Это его десятый гол на турнире, он лучший бомбардир розыгрыша.
  • Мичкову осталось четыре шайбы до повторения рекорда юниорских чемпионатов мира. По 14 голов забивали Александр Овечкин и Коул Кофилд в 2002 и 2019 году соответсвенно.

Россия вышла в полуфинал, где сыграет с Финляндией. Это будет их второй матч на турнире. В первый раз они играли на групповой стадии, тогда Финляндия победила (3:4, овертайм). В другой полуфинальной паре сыграют Канада и Швеция.

Расписание:

  • 1/2 финала. Канада – Швеция – 6 мая, 00:00 по Москве.
  • 1/2 финала Россия – Финляндия – 6 мая, 04:00 по Москве.
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Источник:
Гол.ру
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