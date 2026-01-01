ЮЧМ-2021

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Хоккей
Мичков признан самым ценным хоккеистом юниорского ЧМ. У него 16 очков в семи матчах
#Матвей Мичков
Хоккей
🥈Россия проиграла Канаде в финале юниорского ЧМ по хоккею. В шестой раз в истории она получает серебро
#ЮЧМ-2021
Хоккей
Юниорская сборная США по хоккею впервые за 18 лет не выиграет медалей на чемпионате мира
#ЮЧМ-2021
Хоккей
Россия вышла в полуфинал юниорского ЧМ по хоккею и сыграет с Финляндией
#Россия U18
Хоккей
Определились все четвертьфиналисты юниорского чемпионата мира по хоккею
#ЮЧМ-2021
Хоккей
Россия разгромила Германию на юниорском ЧМ и вышла в плей-офф. Мичков забросил четыре шайбы
#ЮЧМ-2021
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