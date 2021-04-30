ЮЧМ-2021
Россия U18
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#ЮЧМ-2021 #Россия U18

Определились все четвертьфиналисты юниорского чемпионата мира по хоккею

2 часа назад

После третьего игрового дня на ЮЧМ-2021 определились восемь участников плей-офф от двух групп.

Группа А: Канада, Белоруссия, Швеция, Швейцария.

Группа В: Россия, США, Финляндия, Чехия.

Латвия и Германия вылетели с турнира. Пока итоговые места в группах неизвестны, они определятся после финальных матчей групповой стадии. В четвертьфиналах сыграют:

  • Первая команда группы А – Четвертая команда группы В
  • Первая команда группы В – Четвертая команда группы А
  • Вторая команда группы А – Третья команда группы В
  • Вторая команда группы В – Третья команда группы А
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Источник:
Гол.ру
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