ЮЧМ-2021
Россия U18
Определились все четвертьфиналисты юниорского чемпионата мира по хоккею
2 часа назад
После третьего игрового дня на ЮЧМ-2021 определились восемь участников плей-офф от двух групп.
Группа А: Канада, Белоруссия, Швеция, Швейцария.
Группа В: Россия, США, Финляндия, Чехия.
Латвия и Германия вылетели с турнира. Пока итоговые места в группах неизвестны, они определятся после финальных матчей групповой стадии. В четвертьфиналах сыграют:
- Первая команда группы А – Четвертая команда группы В
- Первая команда группы В – Четвертая команда группы А
- Вторая команда группы А – Третья команда группы В
- Вторая команда группы В – Третья команда группы А
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые