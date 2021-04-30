Определились все четвертьфиналисты юниорского чемпионата мира по хоккею

После третьего игрового дня на ЮЧМ-2021 определились восемь участников плей-офф от двух групп.

Группа А: Канада, Белоруссия, Швеция, Швейцария.

Группа В: Россия, США, Финляндия, Чехия.

Латвия и Германия вылетели с турнира. Пока итоговые места в группах неизвестны, они определятся после финальных матчей групповой стадии. В четвертьфиналах сыграют: