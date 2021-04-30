ЮЧМ-2021
Россия U18
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#ЮЧМ-2021 #Россия U18

Россия разгромила Германию на юниорском ЧМ и вышла в плей-офф. Мичков забросил четыре шайбы

3 часа назад

Матч сборных России и Германии закончился со счетом 6:1. Россия после этой игры обеспечила выход в плей-офф юниорского чемпионата мира.

Четыре гола забил Матвей Мичков, один из них – из-за ворот. По одной шайбе забросили Данила Юров и Илья Квочко.

Россия набрала 6 очков в трех матчах и точно вышла в следующий этап турнира. Пока она занимает первое место в своей группе, но окончательное положение определится после последних матчей группового этапа. В ночь на 2 мая она сыграет против Чехии.

  • Россия на ЮЧМ победила США (7:6, овертайм) и проиграла Финляндии (3:4).
  • Германия – единственная сборная в группе, не набравшая очков. Остальные – Чехия, Финляндия, США и Россия – вышли в плей-офф.
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