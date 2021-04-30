Россия разгромила Германию на юниорском ЧМ и вышла в плей-офф. Мичков забросил четыре шайбы

Матч сборных России и Германии закончился со счетом 6:1. Россия после этой игры обеспечила выход в плей-офф юниорского чемпионата мира.

Четыре гола забил Матвей Мичков, один из них – из-за ворот. По одной шайбе забросили Данила Юров и Илья Квочко.