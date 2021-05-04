Юниорская сборная США по хоккею впервые за 18 лет не выиграет медалей на чемпионате мира

США проиграли Швеции в четвертьфинале юниорского чемпионата мира (2:5) и вылетели с турнира. Впервые с 2003 года они не получат медалей на ЧМ.

В том году США проиграли России в матче за третье место. А после этого 17 раз подряд становились призерами чемпионата мира (в 2020-м турнир отменили)

🥇 – девять

🥈 – четыре

🥉 – три раза

Ни одна сборная в истории ЮЧМ не становилась призером чаще США – у них 17 медалей, десять из которых золотые. У России и Финляндии по 11 медалей. Эти сборные сыграют в полуфинале ЮЧМ-2021.



