ЮЧМ-2021
США U18
Юниорская сборная США по хоккею впервые за 18 лет не выиграет медалей на чемпионате мира
04 мая, 15:47
США проиграли Швеции в четвертьфинале юниорского чемпионата мира (2:5) и вылетели с турнира. Впервые с 2003 года они не получат медалей на ЧМ.
В том году США проиграли России в матче за третье место. А после этого 17 раз подряд становились призерами чемпионата мира (в 2020-м турнир отменили)
🥇 – девять
🥈 – четыре
🥉 – три раза
Ни одна сборная в истории ЮЧМ не становилась призером чаще США – у них 17 медалей, десять из которых золотые. У России и Финляндии по 11 медалей. Эти сборные сыграют в полуфинале ЮЧМ-2021.
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