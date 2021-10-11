Неприятное на хоккее молодежек России и Чехии – после силового приема рухнуло стекло. Кровь, порезы, остановка матча

Возник незапланированный перерыв примерно на час:

☁️ Сначала шла замена стекла.

☁️ Затем забарахлил ледозаливочный комбайн.

Всего матч с учетом всех этих проблем шел три часа и десять минут.

«Матч, который запомнится надолго. Во многом из-за разбитого стекла и поломки ледозаливочной машины, конечно», – сказал после игры главный тренер сборной России Валерий Филатов.

А вот что рассказал Долженков: «Разбитое стекло – что-то новое в моей карьере. Прямо скажем, ощущения странные, было не очень приятно. Я попал в ребро стекла. Не ушибся, но было много мелких порезов на руках и шее. Доктор обработал их, остановил кровь. Приятного мало, но уже все нормально.

Снял большую часть экипировки на скамейке, вытряхнул стекло, чтобы не принести его в раздевалку. Термобелье выбросил и взял новое. Сразу принял душ. Мою форму пропылесосили – и я снова смог ее надеть. Довольно экстремальный опыт».