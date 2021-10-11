Неприятное на хоккее молодежек России и Чехии – после силового приема рухнуло стекло. Кровь, порезы, остановка матча
Молодежная сборная России U18 по хоккею ездила в Чехию на трехматчевую серию против местной сборной.
🟢 8 октября наши выиграли 4:3.
🟢 На следующий день еще одна победа – уже 5:1.
🟢 А 10 октября – заключительная игра и снова победа – 4:2.
Но последняя игра запомнится не только результатом. Вот что произошло во втором периоде, когда чех Матей Прчик совершил силовой прием на российском форварде Кирилле Долженкове.
Кадры выглядят жутко.
Возник незапланированный перерыв примерно на час:
☁️ Сначала шла замена стекла.
☁️ Затем забарахлил ледозаливочный комбайн.
Всего матч с учетом всех этих проблем шел три часа и десять минут.
«Матч, который запомнится надолго. Во многом из-за разбитого стекла и поломки ледозаливочной машины, конечно», – сказал после игры главный тренер сборной России Валерий Филатов.
А вот что рассказал Долженков: «Разбитое стекло – что-то новое в моей карьере. Прямо скажем, ощущения странные, было не очень приятно. Я попал в ребро стекла. Не ушибся, но было много мелких порезов на руках и шее. Доктор обработал их, остановил кровь. Приятного мало, но уже все нормально.
Снял большую часть экипировки на скамейке, вытряхнул стекло, чтобы не принести его в раздевалку. Термобелье выбросил и взял новое. Сразу принял душ. Мою форму пропылесосили – и я снова смог ее надеть. Довольно экстремальный опыт».
Защитное небьющееся стекло над бортами – обязательный атрибут хоккейной площадки. Толщина каждой панели чуть больше сантиметра, и выполнены они так, что любую панель можно снять и заменить, не снимая при этом другие.
Если в самом начале истории этой игры хоккеисты гоняли деревянную шайбу, так что и заграждения особо не требовались, то позже и материал поменялся, и скорость броска возросла.
Сейчас на аренах практически по всей площади устанавливается плексигласовое стекло высотой 180 см и еще 240 см за воротами. Оно редко разбивается от удара шайбы, но иногда не выдерживает вес человека. Например, в Венгрии хоккеист прыгнул на стекло после гола и снес его, а сам улетел за пределы площадки.