Кирилл Долженков

Дата рождения
20 апреля 2004 г.
Рост
199 см.
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Материалы
Материалы
Неприятное на хоккее молодежек России и Чехии – после силового приема рухнуло стекло. Кровь, порезы, остановка матча
#Россия U18
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