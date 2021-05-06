Сборная России U-18 вышла на Канаду в финал ЮЧМ. Канадский твиттер: «Готовьте попкорн»

В полуфинале юношеского чемпионата мира российская команда оказалась сильнее финской:

В первом периоде забили по два гола – 2:2.

Дубль Чибрикова во втором периоде – 4:2.

Дубль Мирошниченко, но три пропущенных гола в третьем, в итоге – 6:5.

В финале Россия сыграет с Канадой, матч начнется 7 мая в 4:00 утра по московскому времени.

«Готовьте попкорн», – реакция твиттера сборной Канады: