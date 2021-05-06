Россия U18
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#Россия U18

Сборная России U-18 вышла на Канаду в финал ЮЧМ. Канадский твиттер: «Готовьте попкорн»

06 мая, 10:38

В полуфинале юношеского чемпионата мира российская команда оказалась сильнее финской:

  • В первом периоде забили по два гола – 2:2.
  • Дубль Чибрикова во втором периоде – 4:2.
  • Дубль Мирошниченко, но три пропущенных гола в третьем, в итоге – 6:5.

В финале Россия сыграет с Канадой, матч начнется 7 мая в 4:00 утра по московскому времени.

«Готовьте попкорн», – реакция твиттера сборной Канады:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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