Россия U18

Дата основания
1992 г.
Достижения
3-кратный чемпион мира
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Неприятное на хоккее молодежек России и Чехии – после силового приема рухнуло стекло. Кровь, порезы, остановка матча
#Россия U18
Лидер юниорской сборной России не может попасть на ЧМ в США из-за визы. У него уже был запрет на въезд
#Иван Мирошниченко