Где смотреть финал ЮЧМ по хоккею Канада – Россия 7 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция

Сборная России U-18 по хоккею сыграет в финальном матче юношеского чемпионата мира против Канады. Турнир проходит в США.

Игра начнется 7 мая в 4:00 утра по московскому времени.

Смотреть матч можно в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция начнется в 4:00.

🇷🇺 Россия на групповом этапе выиграла 7:6 у США, 6:1 у Германии, 11:1 у Чехии, но уступила 3:4 Финляндии. В четвертьфинале была побеждена Белоруссия 5:2, в полуфинале – Финляндия (6:5).

🇨🇦 Канада выиграла все матчи в группе, включая 12:1 у Швеции. В четвертьфинале она обыграла 10:3 Чехию, в полуфинале – 8:1 Швецию.

Чаще всего чемпионат выигрывали США – 10 раз. У России и Канады – по три победы.