Канада U20

Лента
Материалы
Новости
Хоккей
Канадец Перфетти был самым результативным игроком МЧМ-2022 перед отменой турнира. Мичков забил три гола
#Коул Перфетти
Хоккей
Канада забросила Австрии 11 шайб на МЧМ. 16-летний Бедард стал самым молодым автором покера в истории турнира
#Коннор Бедард
Хоккей
Три игрока сборной Канады вошли в символическую сборную МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Штюцле – лучший форвард МЧМ-2021
#Тим Штюцле
Хоккей
Зеграс назван MVP МЧМ-2021
#Тревор Зеграс
Хоккей
Канада не проигрывала и всегда забивала до финала МЧМ-2021. Там – 0:2
#Канада U20
Хоккей
Тревор Зеграс – лучший бомбардир МЧМ-2021
#Тревор Зеграс
Хоккей
США – победитель МЧМ-2021 🏆
#США U20
Хоккей
Вратарь Канады Леви только в финале МЧМ-2021 пропустил больше одной шайбы за матч
#Девон Леви
Хоккей
Канада впервые пропустила в равных составах на МЧМ-2021. В финале
#Канада U20
Хоккей
Где смотреть финал МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
«Не хочу ничего менять в нашем стиле», – Ларионов ответил на вопрос о возможной отставке
#МЧМ-2021
Хоккей
Зеграс и Козенс лидируют в списке бомбардиров МЧМ-2021. Перед финалом они имеют по 16 очков
#Тревор Зеграс
Хоккей
Канада и США попали в финал МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Канада – единственная команда без поражений на МЧМ-2021. Разница шайб – 41:4
#Канада U20
Хоккей
Россия впервые не забила в двух матчах на МЧМ. Такого не было даже во времена СССР
#Россия U20
Хоккей
Аскаров, Чистяков и Подколзин – лучшие игроки в составе России на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Вратарь Канады Леви сыграл третий сухой матч на МЧМ-2021. За весь турнир он пропустил три шайбы
#Девон Леви
Хоккей
Капитан сборной России Подколзин – лучший игрок в матче с Канадой
#МЧМ-2021
Хоккей
Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Аскаров вытащил буллит от лучшего бомбардира сборной Канады на МЧМ-2021
#Ярослав Аскаров
Хоккей
Россия пропускала максимум три гола за матч на МЧМ-2021. От Канады столько же – за период
#Россия U20
Хоккей
Макмайкл забил России на двух разных МЧМ
#Коннор Макмайкл
Хоккей
Главный бомбардир Канады Козенс набирает очки во всех играх на МЧМ-2021
#Дилан Козенс
Хоккей
Канада открывала счет в каждом из шести матчей на МЧМ-2021. В игре с Россией – на первой минуте
#Канада U20
Хоккей
Абрамов и Чинахов попали в состав России на полуфинал МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Россия – единственный полуфиналист МЧМ-2021, у которого нет сухих матчей
#Россия U20
Хоккей
Два игрока этой сборной Канады забивали России в финале МЧМ-2020
#Канада U20
Хоккей
Четыре игрока Канады входят в топ-10 бомбардиров МЧМ-2021. Из России – 0
#МЧМ-2021
Хоккей
Канада лидирует по победам в матчах с Россией на МЧМ
#МЧМ-2021
Хоккей
Где смотреть матч Канада – Россия
#Россия U20
Хоккей
Все полуфиналисты МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Россия сыграет с Канадой в полуфинале МЧМ-2021
#Россия U20
1
Хоккей
Вратарь Канады Леви пропустил три шайбы за пять матчей. Это лучший показатель на МЧМ
#Девон Леви
Хоккей
Канада прошла в полуфинал МЧМ-2021. Счет матча с Чехией – 3:0
#Канада U20
Хоккей
Канада имеет лучшие показатели по голам на МЧМ-2021. Разница шайб за четыре игры – 33:4
#Канада U20
Хоккей
Зеграс – главный бомбардир МЧМ-2021 после группового этапа
#МЧМ-2021
Хоккей
Все пары плей-офф МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Канада и США – победители групп на МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Канада забросила 16 шайб в ворота сборной Германии на МЧМ
#Канада U20
Хоккей
Игрок сборной Словакии Фейт забил первый гол МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Где смотреть матч Россия – США на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Капитан сборной Канады возвращается в расположение «Чикаго». Клуб подтвердил, что он пропустит МЧМ-2021
#Кирби Дак