Канада U20

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20 событий МЧМ-2022: юниорский рекорд по голам, замена вратарей у России, свадьбы и слезы
#МЧМ-2022
Краткие итоги МЧМ-2021. По каждой команде – несколько фактов
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#МЧМ-2021
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Четыре проспекта «Флориды» – медалисты МЧМ. Никто из них еще не играл в НХЛ
#МЧМ-2021
Подколзин провалил МЧМ по статистике, но заслуженно стал лучшим игроком России
#Василий Подколзин
Победитель Кубка Стэнли вспомнил тренировку с 14-летним Леви. Тот отбил сотню бросков от игроков НХЛ
#Девон Леви
Канада разгромила Россию, потому что была лучше во всем
#Россия U20
Аскаров постоянно терял клюшку в игре с Канадой. Находил – и Россия пропускала
#Ярослав Аскаров
Вратарь Канады – герой МЧМ. Считался слабым и низким, попал в состав в последний момент
#Девон Леви
МЧМ проходит с пустыми трибунами, но фанаты Канады поддерживают сборную у заграждений
#Канада U20
В полуфинале МЧМ будет жеребьевка по рейтингу. Там Россия может сыграть с Канадой
#МЧМ-2021
Судья перед матчем Канады и Германии попросил всех повеселиться. Ну, повеселились – 16:2
#Канада U20
Капитан сборной Канады пропустит МЧМ-2021. В игре с Россией он повредил руку
#Кирби Дак