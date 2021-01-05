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Абрамов и Чинахов попали в состав России на полуфинал МЧМ-2021
2 часа назад
Россия U20 встречается с Канадой U20 в полуфинале МЧМ-2021. В заявку на эту игру попали Михаил Абрамов и Егор Чинахов. Оба пропускали четвертьфинал с Германией (2:1).
Абрамов отбыл дисквалификацию на один матч за грубую игру в матче против Швеции. За весь турнир он имеет две голевые передачи. Обе – на Егора Афанасьева.
Чинахов травмировался в матче против Австрии. С того момента он ни разу не попадал в заявку на матчи МЧМ-2021. До этого Чинахов забросил шайбу в ворота США.
Где смотреть матч Канада – Россия
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