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#Россия U20 #МЧМ-2021 #Канада U20 #Хоккей

Абрамов и Чинахов попали в состав России на полуфинал МЧМ-2021

2 часа назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия U20 встречается с Канадой U20 в полуфинале МЧМ-2021. В заявку на эту игру попали Михаил Абрамов и Егор Чинахов. Оба пропускали четвертьфинал с Германией (2:1).

Абрамов отбыл дисквалификацию на один матч за грубую игру в матче против Швеции. За весь турнир он имеет две голевые передачи. Обе – на Егора Афанасьева.

Чинахов травмировался в матче против Австрии. С того момента он ни разу не попадал в заявку на матчи МЧМ-2021. До этого Чинахов забросил шайбу в ворота США.

Где смотреть матч Канада – Россия

Канада лидирует по победам в матчах с Россией на МЧМ

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