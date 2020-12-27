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#Канада U20 #МЧМ-2021 #Хоккей

Канада забросила 16 шайб в ворота сборной Германии на МЧМ

2 часа назад

У сборной Канады четыре победы подряд на МЧМ. Последняя (над Германией) получилось особенно разгромной – 16:2.

Это в четвертый раз в истории молодежных чемпионатов мира, когда Канада забивает 16+ голов в одном матче. До этого:

  • 1985-й. 18:2 в матче против ГДР.
  • 1986-й. 18:3 в матче против Польши.
  • 1993-й. 20:1 в матче против Японии.
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