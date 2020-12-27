Канада U20
МЧМ-2021
Хоккей
Канада забросила 16 шайб в ворота сборной Германии на МЧМ
2 часа назад
У сборной Канады четыре победы подряд на МЧМ. Последняя (над Германией) получилось особенно разгромной – 16:2.
Это в четвертый раз в истории молодежных чемпионатов мира, когда Канада забивает 16+ голов в одном матче. До этого:
- 1985-й. 18:2 в матче против ГДР.
- 1986-й. 18:3 в матче против Польши.
- 1993-й. 20:1 в матче против Японии.
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