Ярослав Аскаров
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Аскаров вытащил буллит от лучшего бомбардира сборной Канады на МЧМ-2021
19 часов назад
При счете 0:4 в полуфинале МЧМ-2021 вратарь России U20 Ярослав Аскаров потащил буллит. Ему не забил Дилан Козенс – главный бомбардир Канады U20 на этом турнире.
Главный бомбардир Канады Козенс набирает очки во всех играх на МЧМ-2021
Перед этим моментом Аскаров пропустил четыре шайбы за 24 минуты. Столько Россия не пропускала ни в одном матче на МЧМ-2021.
Аскаров пропускал голы во всех шести играх на МЧМ-2021. Россия – единственная сборная в полуфинале, у которой нет сухих матчей.
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