Аскаров вытащил буллит от лучшего бомбардира сборной Канады на МЧМ-2021

Перед этим моментом Аскаров пропустил четыре шайбы за 24 минуты. Столько Россия не пропускала ни в одном матче на МЧМ-2021.

Аскаров пропускал голы во всех шести играх на МЧМ-2021. Россия – единственная сборная в полуфинале, у которой нет сухих матчей.

Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021