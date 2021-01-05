Ярослав Аскаров
МЧМ-2021
Хоккей
Дилан Козенс
Россия U20
Канада U20
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#Ярослав Аскаров #Россия U20 #МЧМ-2021 #Канада U20 #Хоккей #Дилан Козенс

Аскаров вытащил буллит от лучшего бомбардира сборной Канады на МЧМ-2021

19 часов назад

При счете 0:4 в полуфинале МЧМ-2021 вратарь России U20 Ярослав Аскаров потащил буллит. Ему не забил Дилан Козенс – главный бомбардир Канады U20 на этом турнире.

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Перед этим моментом Аскаров пропустил четыре шайбы за 24 минуты. Столько Россия не пропускала ни в одном матче на МЧМ-2021.

Аскаров пропускал голы во всех шести играх на МЧМ-2021. Россия – единственная сборная в полуфинале, у которой нет сухих матчей.

Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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