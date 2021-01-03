Россия сыграет с Канадой в полуфинале МЧМ-2021

Россия U20 и Канада U20 встретятся в полуфинале МЧМ-2021. Другую пару составят США и Финляндия.

На пути к полуфиналу сборная России прошла Германию (2:1), Канада разгромила Чехию (3:0).

На МЧМ-2020 Россия и Канада играли в финале. Тогда канадцы выиграли со счетом 4:3. На групповом этапе того турнира Россия победила со счетом 6:0.

Перед МЧМ-2021 Россия и Канада сыграли товарищеский матч. Результат: победа Канады со счетом 1:0. В той игре травму получил капитан сборной Кирби Дак.

Капитан сборной Канады пропустит МЧМ-2021. В игре с Россией он повредил руку

Где смотреть матч Канада – Россия