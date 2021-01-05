Канада и США попали в финал МЧМ-2021

Канада U20 и США U20 встретятся в финале МЧМ-2021. Матч стартует 6 января в 05:30 по московскому времени.

Это повторение финала МЧМ-2017. Тогда основное время закончилось со счетом 4:4, а по буллитам выиграли американцы.

Сборная Канады – единственная команда на МЧМ-2021, которая еще не проигрывала. Она имеет разницу шайб 41:4 перед финальной игрой.

Канадцы на пути к финалу прошли Чехию и Россию. Американцы обыграли Словакию и Финляндию. До этого турнира они дважды подряд проигрывали финнам в плей-офф.

Вратарь Канады Леви сыграл третий сухой матч на МЧМ-2021. За весь турнир он пропустил три шайбы

Финляндия отыгралась с 1:3, но проиграла США в полуфинале МЧМ-2021