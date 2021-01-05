МЧМ-2021
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Финляндия отыгралась с 1:3, но проиграла США в полуфинале МЧМ-2021
15 часов назад
США U20 и Финляндия U20 сыграли в полуфинале МЧМ-2021. Американцы победили со счетом 4:3 и вышли в финал турнира. Там они сыграют с Канадой.
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Во время матча сборная США вела со счетом 3:1, но в третьем периоде финны сравняли счет. Артур Калиев забросил победную шайбу за 76 секунд до конца основного времени.
Это была третья встреча команд в плей-офф за три последних турнира. До этого Финляндия обыгрывала американцев в финале и в четвертьфинале МЧМ.
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