Финляндия отыгралась с 1:3, но проиграла США в полуфинале МЧМ-2021

США U20 и Финляндия U20 сыграли в полуфинале МЧМ-2021. Американцы победили со счетом 4:3 и вышли в финал турнира. Там они сыграют с Канадой.

Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021

Во время матча сборная США вела со счетом 3:1, но в третьем периоде финны сравняли счет. Артур Калиев забросил победную шайбу за 76 секунд до конца основного времени.

Это была третья встреча команд в плей-офф за три последних турнира. До этого Финляндия обыгрывала американцев в финале и в четвертьфинале МЧМ.

Россия сыграет с Финляндией в матче за третье место на МЧМ-2021