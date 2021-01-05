Россия сыграет с Финляндией в матче за третье место на МЧМ-2021

Россия U20 проиграла Канаде U20 (0:5) на МЧМ-2021. Финляндия в другом полуфинале уступила США (3:4). Матч за третье место стартует 6 января в 01:30 по московскому времени.

На МЧМ-2020 сборная России выиграла серебряные медали. Тогда в финале было поражение от Канады со счетом 3:4.

Финны брали золото на МЧМ-2019. В главном матче того турнира они обыграли сборную США. На МЧМ-2016 Финляндия обыгрывала в финале Россию (4:3).

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