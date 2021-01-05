Россия U20
МЧМ-2021
Хоккей
Финляндия U20
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия U20 #МЧМ-2021 #Хоккей #Финляндия U20

Россия сыграет с Финляндией в матче за третье место на МЧМ-2021

15 часов назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия U20 проиграла Канаде U20 (0:5) на МЧМ-2021. Финляндия в другом полуфинале уступила США (3:4). Матч за третье место стартует 6 января в 01:30 по московскому времени.

На МЧМ-2020 сборная России выиграла серебряные медали. Тогда в финале было поражение от Канады со счетом 3:4.

Финны брали золото на МЧМ-2019. В главном матче того турнира они обыграли сборную США. На МЧМ-2016 Финляндия обыгрывала в финале Россию (4:3).

Россия впервые не забила в двух матчах на МЧМ. Такого не было даже во времена СССР

Аскаров, Чистяков и Подколзин – лучшие игроки в составе России на МЧМ-2021

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Подколзин провалил МЧМ по статистике, но заслуженно стал лучшим игроком России
Победитель Кубка Стэнли вспомнил тренировку с 14-летним Леви. Тот отбил сотню бросков от игроков НХЛ
Канада разгромила Россию, потому что была лучше во всем
Аскаров постоянно терял клюшку в игре с Канадой. Находил – и Россия пропускала
Почему Ларионов – профессор: играл в шахматы в раздевалке, был тренером на льду, носил круглые очки
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия U20
#МЧМ-2021
#Хоккей
#Финляндия U20