США и Финляндия встречаются в плей-офф МЧМ три раза подряд. Все – на разных стадиях

США U20 и Финляндия U20 попали друг на друга в полуфинале МЧМ-2021. Другую пару составили Россия U20 и Канада U20.

Для Финляндии и США это будет уже третья встреча друг с другом в плей-офф последних трех турниров. Две предыдущие встречи выиграли финны.

МЧМ-2019. Финал. США – Финляндия – 2:3

МЧМ-2020. 1/4 финала. США – Финляндия – 0:1

МЧМ-2021. 1/2 финала. США – Финляндия – ?

Полуфиналы МЧМ-2021 состоятся 5 января в 02:00 и 05:30 по московскому времени. Через сутки после этого пройдут матч за третье место и финал.

Где смотреть матч Канада – Россия