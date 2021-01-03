МЧМ-2021
Хоккей
США U20
Финляндия U20
США и Финляндия встречаются в плей-офф МЧМ три раза подряд. Все – на разных стадиях
вчера, 09:03
США U20 и Финляндия U20 попали друг на друга в полуфинале МЧМ-2021. Другую пару составили Россия U20 и Канада U20.
Для Финляндии и США это будет уже третья встреча друг с другом в плей-офф последних трех турниров. Две предыдущие встречи выиграли финны.
МЧМ-2019. Финал. США – Финляндия – 2:3
МЧМ-2020. 1/4 финала. США – Финляндия – 0:1
МЧМ-2021. 1/2 финала. США – Финляндия – ?
Полуфиналы МЧМ-2021 состоятся 5 января в 02:00 и 05:30 по московскому времени. Через сутки после этого пройдут матч за третье место и финал.
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