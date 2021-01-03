МЧМ-2021
Хоккей
США U20
Финляндия U20
Поделиться:
Комментарии:
0
#МЧМ-2021 #Хоккей #США U20 #Финляндия U20

США и Финляндия встречаются в плей-офф МЧМ три раза подряд. Все – на разных стадиях

вчера, 09:03

Keystone Press Agency/Global Look Press

США U20 и Финляндия U20 попали друг на друга в полуфинале МЧМ-2021. Другую пару составили Россия U20 и Канада U20.

Для Финляндии и США это будет уже третья встреча друг с другом в плей-офф последних трех турниров. Две предыдущие встречи выиграли финны.

МЧМ-2019. Финал. США – Финляндия – 2:3

МЧМ-2020. 1/4 финала. США – Финляндия – 0:1

МЧМ-2021. 1/2 финала. США – Финляндия – ?

Полуфиналы МЧМ-2021 состоятся 5 января в 02:00 и 05:30 по московскому времени. Через сутки после этого пройдут матч за третье место и финал.

Где смотреть матч Канада – Россия

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
МЧМ проходит с пустыми трибунами, но фанаты Канады поддерживают сборную у заграждений
«Любэ» – главная группа для хоккеистов сборной России. Выходят под ее песни и поют сами
Что мы узнали о сборной России за четыре матча МЧМ: задумка с буллитом, музыка и книги
Вратарь Канады – герой МЧМ. Считался слабым и низким, попал в состав в последний момент
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#МЧМ-2021
#Хоккей
#США U20
#Финляндия U20