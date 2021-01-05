Зеграс и Козенс лидируют в списке бомбардиров МЧМ-2021. Перед финалом они имеют по 16 очков

США U20 и Финляндия U20 отыграли полуфинал МЧМ-2021. Тревор Зеграс в этой игре набрал одно очко за передачу и помог сборной выйти в финал (4:3).

Зеграс лидирует в общем списке бомбардиров на МЧМ-2021. Его результат за шесть матчей на турнире – 16 очков.

В другом полуфинале три очка набрал канадец Дилан Козенс. Он сравнялся с Зеграсом по очкам за весь турнир. Оба игрока забивали или отдавали пасы в каждой игре на турнире.

Канада и США попали в финал МЧМ-2021

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