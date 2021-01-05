Тревор Зеграс
МЧМ-2021
Хоккей
Дилан Козенс
Россия U20
США U20
Канада U20
Финляндия U20
Поделиться:
Комментарии:
0
#Тревор Зеграс #Россия U20 #МЧМ-2021 #Канада U20 #Хоккей #Дилан Козенс #США U20 #Финляндия U20

Зеграс и Козенс лидируют в списке бомбардиров МЧМ-2021. Перед финалом они имеют по 16 очков

14 часов назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

США U20 и Финляндия U20 отыграли полуфинал МЧМ-2021. Тревор Зеграс в этой игре набрал одно очко за передачу и помог сборной выйти в финал (4:3).

Зеграс лидирует в общем списке бомбардиров на МЧМ-2021. Его результат за шесть матчей на турнире – 16 очков.

В другом полуфинале три очка набрал канадец Дилан Козенс. Он сравнялся с Зеграсом по очкам за весь турнир. Оба игрока забивали или отдавали пасы в каждой игре на турнире. 

Канада и США попали в финал МЧМ-2021

Россия сыграет с Финляндией в матче за третье место на МЧМ-2021

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Почему Ларионов – профессор: играл в шахматы в раздевалке, был тренером на льду, носил круглые очки
Аскаров владеет клюшкой на уровне полевого игрока. Финтит за воротами и начинает атаки сборной
Вратарь Канады – герой МЧМ. Считался слабым и низким, попал в состав в последний момент
МЧМ проходит с пустыми трибунами, но фанаты Канады поддерживают сборную у заграждений
«Любэ» – главная группа для хоккеистов сборной России. Выходят под ее песни и поют сами
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Тревор Зеграс
#Россия U20
#МЧМ-2021
#Канада U20
#Хоккей
#Дилан Козенс
#США U20
#Финляндия U20