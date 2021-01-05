Тревор Зеграс
МЧМ-2021
Хоккей
Дилан Козенс
Россия U20
США U20
Канада U20
Финляндия U20
Зеграс и Козенс лидируют в списке бомбардиров МЧМ-2021. Перед финалом они имеют по 16 очков
14 часов назад
США U20 и Финляндия U20 отыграли полуфинал МЧМ-2021. Тревор Зеграс в этой игре набрал одно очко за передачу и помог сборной выйти в финал (4:3).
Зеграс лидирует в общем списке бомбардиров на МЧМ-2021. Его результат за шесть матчей на турнире – 16 очков.
В другом полуфинале три очка набрал канадец Дилан Козенс. Он сравнялся с Зеграсом по очкам за весь турнир. Оба игрока забивали или отдавали пасы в каждой игре на турнире.
Канада и США попали в финал МЧМ-2021
Россия сыграет с Финляндией в матче за третье место на МЧМ-2021
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