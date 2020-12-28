Ларионов сравнил матч МЧМ протии Чехии с игрой Испания – Россия на ЧМ-2018

Россия U20 уступила Чехии U20 во втором туре на МЧМ-2021 со счетом 0:2. После игры главный тренер команды Игорь Ларионов привел пример футбольной игры Испания – Россия на чемпионате мира, упоминая игру одной из команд в обороне.

💬 «Чехи плотно построили оборону в средней зоне, они отдали периметр. Пробиться через пять игроков было сложно. Мы не можем дать игрокам лекала, чтобы они всегда действовали именно так [комбинационно]. Игра сама диктует условия», – объяснил тренер.

Первый матч Россия U20 выиграла у сборной США со счетом 5:3. Следующая игра – утром 30 декабря против Австрии.