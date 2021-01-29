Игорь Ларионов
Хоккей
Валерий Брагин
Россия (х)
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#Игорь Ларионов #Россия (х) #Хоккей #Валерий Брагин

Ларионов будет главным тренером сборной России на Шведских играх вместо Брагина

2 часа назад

Федерация хоккея России опубликовала состав сборной на Шведские хоккейные игры.

Главный момент – вместо Валерия Брагина, который совмещает посты в сборной и СКА, исполняющим обязанности главного тренера на этапе Евротура будет Игорь Ларионов.

Шведские хоккейные игры пройдут с 11 по 14 февраля. 11 февраля сборная России сыграет с Финляндией, 13 февраля – со Швецией, 14 февраля – с Чехией.

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