Игорь Ларионов

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Хаос в сборной России перед МЧМ-2022: два тренера ушли за два месяца, Знарок – на лавке рядом с новым
#Россия U20
Какой мы запомним эту сборную России
#Россия U20
Канада разгромила Россию, потому что была лучше во всем
#Россия U20
Почему Ларионов – профессор: играл в шахматы в раздевалке, был тренером на льду, носил круглые очки
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#Игорь Ларионов
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Кто едет на МЧМ-2021 от России. Состав, где семь игроков СКА и Ротенберг – глава штаба
#Россия U20
Россия привезла на Евротур молодежку. Это не нравится соперникам, но так сборная готовится к МЧМ
#Россия (х)