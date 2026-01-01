Валерий Брагин

Дата рождения
31 мая 1956 г.
Инфо
Советский хоккеист и российский тренер
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Как важный тренер Брагин обрушил карьеру за два года – от главного тренера в сборной и СКА до селекционера в клубе
#Валерий Брагин
Шок русского хоккея: Ротенберг - главный тренер СКА. Как так вышло: посмотрел 800 матчей и подменял болевшего Брагина
#Роман Ротенберг
Штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Генменеджер Ковальчук, советник-президент и бывший тренер с фантомной ролью
#Россия (х)
Из-за коронавируса СКА играет молодежью и поменял четырех тренеров за неделю. Четырех за неделю!
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#СКА
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Новый тренер хоккейной России. Гулял по бортику и ломал планшет перед суперкамбэком
#Валерий Брагин