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#КХЛ #Авангард #Ак Барс

Как прошел матч КХЛ в Дубае: шейх вбросил шайбу, игру открыли Загитова и Навка

вчера, 19:45

КХЛ

«Авангард» и «Ак Барс» сыграли в Дубае матч КХЛ. Для «Авангарда» матч формально был домашним – две прошлые игры сезона прошли в Казани. Игра приурочена к официальному дню России на выставке «Экспо-2020» и прошла в рамках проекта KHL World Games.

«Авангард» прибыл в Дубай 1 декабря, «Ак Барс» – днем позже. «Мама, мы в Дубае»:

Маскот «Ак Барса» показался на фоне арены:

«Авангард» в ответ подразнил солнечным видео оттуда, где тепло:

Красиво, солидно:

А Максим Гончаров снова выдал блестящее интервью:

Матч открыли Татьяна Навка и Алина Загитова. Их шоу «Спящая красавица» пройдет в Дубае 4 и 5 декабря.

А так выглядело историческое вбрасывание:

Уже на 35-й секунде состоялось первое удаление – Кирилл Готовец был оштрафован за толчок на борт. А первого гола пришлось ждать ровно полматча - на десятой минуте второго периода Галимов вывел «Ак Барс» вперед. Истории – первый гол КХЛ в Дубае:

«Ак Барс» вел 3:0 в первом периоде и пропустил за несколько минут до конца в меньшинстве – победа 3:1. Всего матч посетило 5150 зрителей. 

«Этот матч – опыт, команды были в одинаковых условиях. Для нас все сложилось неплохо: ребята где-то отдохнули, провели время с женами, которые сюда приехали. Отдохнули, отвлеклись», – подвел итог главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

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