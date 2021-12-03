Как прошел матч КХЛ в Дубае: шейх вбросил шайбу, игру открыли Загитова и Навка

«Авангард» и «Ак Барс» сыграли в Дубае матч КХЛ. Для «Авангарда» матч формально был домашним – две прошлые игры сезона прошли в Казани. Игра приурочена к официальному дню России на выставке «Экспо-2020» и прошла в рамках проекта KHL World Games.

«Авангард» прибыл в Дубай 1 декабря, «Ак Барс» – днем позже. «Мама, мы в Дубае»: