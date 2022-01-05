КХЛ
Металлург Магнитогорск
Барыс
КХЛ провела матч в Казахстане, несмотря на запреты регламента. И объяснила решение гарантиями безопаности от властей
вчера, 19:01
«Барыс» и «Металлург» сыграли в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2). Игра прошла на фоне продолжающихся в стране протестов.
Регламент КХЛ (статья 56, пункт 3) запрещает проведение матчей в регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение. Тем не менее лига не отменила игру – она только не допустила на нее болельщиков.
КХЛ заверила, что обсуждала решение с местными властями и клубами. «Представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков», – утверждает КХЛ.
Протесты в Казахстане начались с требований снизить цены на топливо, но вскоре митингующие заявили о политических требованиях. Среди них – уход из политики Нурсултана Назарбаева, бывшего президента страны.
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