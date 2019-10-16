Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Хоккей
Клуб
Металлург Магнитогорск
Поделиться:
Металлург Магнитогорск
Дата основания
1955 г.
Достижения
2-кратный победитель Кубка Гагарина
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
ЦСКА – обладатель Кубка Гагарина: Попов забил победный гол в 41 год, это первый трофей для тренера Федорова
#КХЛ
30 апреля, 17:15
Как «Металлург» играл в Казахстане в разгар беспорядков: без интернета и связи, машина с мигалками до аэропорта, задержка рейса
#Металлург Магнитогорск
06 января, 19:18
У «Металлурга» все плохо с результатами. Зато в полном порядке с зарплатами
#Металлург Магнитогорск
16 октября 2019, 11:44
Что не так с «Магниткой». Последнее место в таблице, провал Воробьева, спад Мозякина и вратарей
#Металлург Магнитогорск
29 сентября 2019, 12:05
Мозякин никогда не уезжал, чтобы стать первым в истории хоккеистом с 600 матчами в КХЛ
#Сергей Мозякин
26 сентября 2019, 19:44
Сейв кипера «Ак Барса» – магия. Хотя он говорит, что просто повезло
#Адам Рейдеборн
14 сентября 2019, 10:18
«Металлург» выносят, но он снова в 2016-м: Илья Воробьев, провальный старт, амбиции на чемпионство
#Металлург Магнитогорск
12 сентября 2019, 13:03
Первые матчи плей-офф КХЛ: поражение СКА и жесткость «Ак Барса»
#Плей-офф КХЛ
26 февраля 2019, 21:43