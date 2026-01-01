Металлург Магнитогорск

Дата основания
1955 г.
Достижения
2-кратный победитель Кубка Гагарина
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ЦСКА – обладатель Кубка Гагарина: Попов забил победный гол в 41 год, это первый трофей для тренера Федорова
#КХЛ
Как «Металлург» играл в Казахстане в разгар беспорядков: без интернета и связи, машина с мигалками до аэропорта, задержка рейса
#Металлург Магнитогорск
У «Металлурга» все плохо с результатами. Зато в полном порядке с зарплатами
#Металлург Магнитогорск
Что не так с «Магниткой». Последнее место в таблице, провал Воробьева, спад Мозякина и вратарей
#Металлург Магнитогорск
Мозякин никогда не уезжал, чтобы стать первым в истории хоккеистом с 600 матчами в КХЛ
#Сергей Мозякин
Сейв кипера «Ак Барса» – магия. Хотя он говорит, что просто повезло
#Адам Рейдеборн
«Металлург» выносят, но он снова в 2016-м: Илья Воробьев, провальный старт, амбиции на чемпионство
#Металлург Магнитогорск
Первые матчи плей-офф КХЛ: поражение СКА и жесткость «Ак Барса»
#Плей-офф КХЛ