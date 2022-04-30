ЦСКА – обладатель Кубка Гагарина: Попов забил победный гол в 41 год, это первый трофей для тренера Федорова

Каким был седьмой матч финала Кубка Гагарина

В сезоне-2021/22 в финале Кубка Гагарина встретились «Металлург» из Магнитогорска и ЦСКА. Финальная серия сезона КХЛ продлилась семь матчей. «Металлург» вел в ней со счетом 3:1. В пятой игре «Металлург» промежуточно выигрывал 2:1, но в третьем периоде на отметке 13:56 Максим Соркин сравнял счет. Там ЦСКА позже победил в овертайме, а затем и в шестом матче.

Седьмой матч завершился победой ЦСКА со счетом 4:1 и складывался так:

ЦСКА забросил две шайбы за 57 секунд первого периода;

Александр Попов забил вторую шайбу. Она стала победной;

При счете 3:0 ЦСКА пропустил: «Металлург» забил за 1,6 секунды до конца второго периода;

Четвертая шайба ЦСКА залетела уже в пустые ворота «Металлурга».

Ключевым моментом стало возвращение Александра Попова в состав ЦСКА. Этот нападающий пропустил три игры серии с «Металлургом» из-за травмы. Попову 41 год, но он по-прежнему играет в основе ЦСКА. В этом плей-офф Кубка Гагарина Попов набирал очки на всех стадиях. Он забивал в ворота «Динамо», СКА и «Металлурга».