ЦСКА – обладатель Кубка Гагарина: Попов забил победный гол в 41 год, это первый трофей для тренера Федорова
Каким был седьмой матч финала Кубка Гагарина
В сезоне-2021/22 в финале Кубка Гагарина встретились «Металлург» из Магнитогорска и ЦСКА. Финальная серия сезона КХЛ продлилась семь матчей. «Металлург» вел в ней со счетом 3:1. В пятой игре «Металлург» промежуточно выигрывал 2:1, но в третьем периоде на отметке 13:56 Максим Соркин сравнял счет. Там ЦСКА позже победил в овертайме, а затем и в шестом матче.
Седьмой матч завершился победой ЦСКА со счетом 4:1 и складывался так:
- ЦСКА забросил две шайбы за 57 секунд первого периода;
- Александр Попов забил вторую шайбу. Она стала победной;
- При счете 3:0 ЦСКА пропустил: «Металлург» забил за 1,6 секунды до конца второго периода;
- Четвертая шайба ЦСКА залетела уже в пустые ворота «Металлурга».
Ключевым моментом стало возвращение Александра Попова в состав ЦСКА. Этот нападающий пропустил три игры серии с «Металлургом» из-за травмы. Попову 41 год, но он по-прежнему играет в основе ЦСКА. В этом плей-офф Кубка Гагарина Попов набирал очки на всех стадиях. Он забивал в ворота «Динамо», СКА и «Металлурга».
Какие еще итоги сезона-2021/22 нужно запомнить
ЦСКА во второй раз в истории выиграл Кубок Гагарина. До этого команды уже играли друг с другом в финале в 2016 году. Тогда в серии из семи матчей победил «Металлург». Ту команду тренировал Илья Воробьев – он и сейчас работает главным тренером в Магнитогорске. Ранее «Металлург» выигрывал Кубок Гагарина в 2014 году, ЦСКА – в 2019-м.
Для Сергея Федорова этот сезон стал первым в роли главного тренера. До этого он работал генеральным менеджером ЦСКА и входил в наблюдательный совет клуба. В первый же тренерский сезон Федоров довел ЦСКА до победы в Кубке Гагарина. В регулярном сезоне КХЛ Федоров ввел тренд – игру с пустыми воротами в овертайме. Позже это пробовала и сборная России.
Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин стал героем сезона. В регулярном чемпионате в основе играл финн Олкинуора – он же начинал и плей-офф Кубка Гагарина. Потом Олкинуора уехал из КХЛ: Кошечкин стал основным вратарем «Металлурга» в главных матчах Кубка Гагарина. В финале с ЦСКА он установил рекорд по продолжительности сухой серии – 156 минут и 34 секунды. Но проиграл.
У ЦСКА неожиданно проявил себя Данил Юртайкин. Он не играл с 4 октября, но вернулся в состав в пятом матче финальной серии с «Металлургом». И там отдал ключевой пас на тот самый гол Соркина. Юртайкину 24 года. До ЦСКА он играл в КХЛ за «Амур» и «Локомотив», а потом ездил в «Сан-Хосе». В НХЛ Юртайкин провел четыре матча с отрицательным показателем полезности -1.
В КХЛ сохраняется тенденция последних лет: Кубок Гагарина почти никогда нельзя взять дважды подряд. «Ак Барс» (2009 и 2010) и «Динамо» (2012 и 2013) – единственные клубы с такими достижениями. Олег Знарок и Зинэтула Билялетдинов остаются самыми титулованными тренерами в КХЛ (по три победы). Билялетдинов собрал все победы с «Ак Барсом».
Филипп Майе из «Металлурга» – лучший бомбардир Кубка Гагарина этого сезона (21 очко). Брендан Лайпсик набрал 20 очков, а параллельно стал и лучшим снайпером Кубка Гагарина (11 голов). Ранее он играл в КХЛ за ЦСКА. Майе и Яковлев (оба – «Металлург») – главные ассистенты плей-офф Кубка Гагарина (по 13).
Напоминаем: сезон-2019/20 в КХЛ не завершился из-за пандемии коронавируса. В 2021 году обладателем Кубка Гагарина стал «Авангард». Тогда клуб выиграл финальную серию у ЦСКА со счетом 4:2. В этом розыгрыше Кубка Гагарина именно «Металлург» выбил «Авангард» в серии плей-офф из семи матчей. Их серия стала самой результативной в истории Кубка Гагарина.