Возрастной победный гол в финале Кубка Гагарина: 41-летний форвард забил вратарю, который младше всего на два года
ЦСКА и «Металлург» завершили розыгрыш Кубка Гагарина в сезоне-2021/22. ЦСКА отыгрался в серии со счета 1:3 и выиграл седьмой матч (4:1). Вторую шайбу ЦСКА в Магнитогорске забросил Александр Попов. Это форвард ЦСКА, который родился в августе 1980 года. Он забил уже в первом периоде, хотя ранее из-за травмы не выходил на площадку сразу в трех играх с «Металлургом».
Чем интересен гол Попова в финале Кубка Гагарина
Попов действительно вернулся после травмы и сразу забил. Седьмой матч серии с «Металлургом» он снова не доиграл из-за дискомфорта: там Попов покинул площадку в конце второго периода. В регулярном сезоне КХЛ Попов за ЦСКА играл меньше, чем обычно. Он провел всего 28 матчей и набрал десять очков. Его личный минимум по предыдущим сезонам – 36 игр.
В воротах «Металлурга» в момент гола Попова играл 39-летний Василий Кошечкин. По этому сезону у него сложилась собственная история по героизму. Кошечкин начинал сезон КХЛ запасным вратарем. В основе «Металлурга» играл финн Олкинуора – он же был и в стартовом матче серии с «Барысом». Дальше Олкинуора уехал, а Кошечкин занял его место в старте.
В 39 лет Василий Кошечкин установил рекорд по сухой серии в финалах Кубка Гагарина. Он не пропускал 156 минут и 34 секунды. ЦСКА не забивал Кошечкину в двух домашних матчах подряд. Кошечкин – габаритный двухметровый вратарь, но даже соперники отмечали: физически ему было тяжело. Кошечкин четыре раза выходил в финал Кубка Гагарина (это рекорд для вратарей) и побеждал там дважды.
Что еще надо знать о карьере и игре Попова в КХЛ
Александр Попов играет за ЦСКА с сезона-2016/17. До этого он выступал за «Авангард». В чемпионском сезоне 2019 года Попов набрал всего три очка (1+2) в плей-офф Кубка Гагарина. Тогда он уже считался ветераном, но играл по 13-15 минут за матч. Прошло три года: игровое время Попова сократилось всего на пару минут. В этом плей-офф он добрался до девяти очков.
Попов начал карьеру еще в 1997 году. Тогда он играл в составе «Ермака», где провел всего год. Все остальное время Попов отыграл за «Авангард» и ЦСКА. Он не выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом», но получил там другое достижение. В 2004-м Попов победил в Суперлиге: до первого финала в истории Кубка Гагарина на тот момент оставалось еще пять лет.
В августе Попову исполнится 42 года. Еще на старте этого сезона о его значимости для команды рассказывал Михаил Григоренко: «Мы все удивляемся, самый возрастной игрок и столько бегает. Наверное, он самый полезный хоккеист в нашей команде, все на него равняются. Здорово, что он у нас есть». Сам Григоренко к моменту того интервью уже съездил в НХЛ.
Игроки ЦСКА называют Попова самым скоростным игроком в команде. Это подтверждали Григоренко и Киселевич. Во время седьмого матча финала Кубка Гагарина журналист Павел Лысенков показывал в телеграм-канале статистику по игрокам ЦСКА: Попов был лидером по средней скорости на площадке. Он катался со скоростью 16,41 км/ч.
Еще в 2015 году «Авангард» выделял важный факт по карьере Александра Попова. Все время он играл на левом краю, но под руководством Сумманена попробовал себя в роли центрфорварда. Именно в такой роли Попов провел один из лучших сезонов в карьере, а потом съездил в сборную России на победный чемпионат мира. Позже Попов играл за Россию и на Олимпиаде-2014.
В ЦСКА Попов однажды вынужденно выходил даже на позиции защитника. В январе 2021 года он перешел за отметку в 400 очков в КХЛ. Когда в «Авангарде» работал Максим Сушинский, он звал Попова обратно. Потом рассказывал об ответе на предложение: «Он сказал, что хочет выиграть кубок». В 2022 году Попов берет Кубок Гагарина во второй раз за карьеру.