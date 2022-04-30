Возрастной победный гол в финале Кубка Гагарина: 41-летний форвард забил вратарю, который младше всего на два года

Чем интересен гол Попова в финале Кубка Гагарина

Попов действительно вернулся после травмы и сразу забил. Седьмой матч серии с «Металлургом» он снова не доиграл из-за дискомфорта: там Попов покинул площадку в конце второго периода. В регулярном сезоне КХЛ Попов за ЦСКА играл меньше, чем обычно. Он провел всего 28 матчей и набрал десять очков. Его личный минимум по предыдущим сезонам – 36 игр.

В воротах «Металлурга» в момент гола Попова играл 39-летний Василий Кошечкин. По этому сезону у него сложилась собственная история по героизму. Кошечкин начинал сезон КХЛ запасным вратарем. В основе «Металлурга» играл финн Олкинуора – он же был и в стартовом матче серии с «Барысом». Дальше Олкинуора уехал, а Кошечкин занял его место в старте.

В 39 лет Василий Кошечкин установил рекорд по сухой серии в финалах Кубка Гагарина. Он не пропускал 156 минут и 34 секунды. ЦСКА не забивал Кошечкину в двух домашних матчах подряд. Кошечкин – габаритный двухметровый вратарь, но даже соперники отмечали: физически ему было тяжело. Кошечкин четыре раза выходил в финал Кубка Гагарина (это рекорд для вратарей) и побеждал там дважды.