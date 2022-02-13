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  4. Хоккеист Тарасенко пришел на интервью с детьми. Плохая идея: один постоянно перебивал, а второй бегал сзади 💙
Владимир Тарасенко
НХЛ
Сент-Луис (х)
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#Владимир Тарасенко #НХЛ #Сент-Луис (х)

Хоккеист Тарасенко пришел на интервью с детьми. Плохая идея: один постоянно перебивал, а второй бегал сзади 💙

4 часа назад
Илья Егоров

твиттер «Сент-Луиса»

«Сент-Луис» в прекрасной форме. Команда после 46 матчей идет на четвертом месте в таблице Западной конференции с 59 очками. Вместе с клубом неплохо смотрится и Владимир Тарасенко. В 2022 году Тарасенко провел 10 матчей в регулярке НХЛ, в них забил три шайбы и сделал 7 ассистов (суммарно у него 41 очко в 42 играх этого сезона). Его агент Алексей Дементьев говорит:

«Я очень рад за Владимира Тарасенко, который восстановился после всех невзгод и показывает действительно лучший хоккей в карьере. Этого от него все и ждут. И это говорит о том, что Владимир обладает большой силой воли и духом. Он вернулся туда, где его многие люди, к большому сожалению, уже списали. Надеюсь, сейчас они об этом жалеют».

В последней встрече «Сент-Луис» обыграл «Чикаго» 3:1, а Тарасенко забросил одну шайбу:

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе отметил работу Тарасенко в этой встрече и его шайбу. А сам Тарасенко стал первой звездой матча. На интервью он пришел с детьми: «Это группа поддержки на мое интервью». Потом Тарасенко обратился к младшему сыну: «Тебе понравилась игра?» Тот что-то промычал, но Тарасенко ответил: «Он сказал, что понравилась». Потом он подозвал второго сына.

Пока один сын сидел на коленях Тарасенко и мешал ему во время интервью (говорил что-то и периодически пытался достать микрофон), второй бегал на заднем плане. Тарасенко в итоге ответил на все вопросы (был даже про детей на стадионах, Тарасенко сказал, что важно играть для них), но с большим трудом.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Арсенал», «Формула 1» и биографии.
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