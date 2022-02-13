Хоккеист Тарасенко пришел на интервью с детьми. Плохая идея: один постоянно перебивал, а второй бегал сзади 💙

«Сент-Луис» в прекрасной форме. Команда после 46 матчей идет на четвертом месте в таблице Западной конференции с 59 очками. Вместе с клубом неплохо смотрится и Владимир Тарасенко. В 2022 году Тарасенко провел 10 матчей в регулярке НХЛ, в них забил три шайбы и сделал 7 ассистов (суммарно у него 41 очко в 42 играх этого сезона). Его агент Алексей Дементьев говорит:

«Я очень рад за Владимира Тарасенко, который восстановился после всех невзгод и показывает действительно лучший хоккей в карьере. Этого от него все и ждут. И это говорит о том, что Владимир обладает большой силой воли и духом. Он вернулся туда, где его многие люди, к большому сожалению, уже списали. Надеюсь, сейчас они об этом жалеют».

В последней встрече «Сент-Луис» обыграл «Чикаго» 3:1, а Тарасенко забросил одну шайбу: