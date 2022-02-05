Капризов в Матче всех звезд переоделся в свитер Овечкина, забросил буллит и повторил его празднование. «Вашингтон» ответил восторгом и мемом
В Лас-Вегасе в ночь на 5 февраля проходит Матч всех звезд НХЛ-2022. Один из главных моментов с участием наших игроков – перформанс Кирилла Капризова. Александр Овечкин пропустил Матч всех звезд и все мероприятия вокруг из-за коронавируса. Но благодаря Капризову он все же появился на льду.
Перед исполнением буллита Капризов снял свой основной свитер – под ним был свитер Овечкина. Дальше Капризов реализовал буллит и повторил празднование Овечкина, которое называется «горячая клюшка».
Впервые Овечкин показал его в 2009 году после шайбы в выездном матче против «Тампы». Тогда Овечкина спрашивали про это празднование. А он отвечал: «Исполнил новый номер, чтобы ребята посмеялись. Получилось, что клюшка как бы горячая».
Как отреагировали стороны на этот эпизод?
Есть три реакции на этот номер Капризова. Первая – от самого Капризова: «Я просто хотел развеселить людей».
Вторая – от Овечкина. Он ретвитнул видео с Капризовым и подписал его: «Неплохо».
Третья – от «Вашингтона». Клуб взорвался от восторга.
«Кирилл, ты прекрасен».
«Миннесота», ты не возражаешь, если мы возьмем его к себе?»
И мем.