Капризов в Матче всех звезд переоделся в свитер Овечкина, забросил буллит и повторил его празднование. «Вашингтон» ответил восторгом и мемом

В Лас-Вегасе в ночь на 5 февраля проходит Матч всех звезд НХЛ-2022. Один из главных моментов с участием наших игроков – перформанс Кирилла Капризова. Александр Овечкин пропустил Матч всех звезд и все мероприятия вокруг из-за коронавируса. Но благодаря Капризову он все же появился на льду.

Перед исполнением буллита Капризов снял свой основной свитер – под ним был свитер Овечкина. Дальше Капризов реализовал буллит и повторил празднование Овечкина, которое называется «горячая клюшка».