Кирилл Капризов
НХЛ
Александр Овечкин
Вашингтон
Миннесота (х)
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#Кирилл Капризов #НХЛ #Александр Овечкин #Вашингтон #Миннесота (х)

Капризов в Матче всех звезд переоделся в свитер Овечкина, забросил буллит и повторил его празднование. «Вашингтон» ответил восторгом и мемом

05 февраля, 10:05
Илья Егоров

твиттер «Вашингтона»

В Лас-Вегасе в ночь на 5 февраля проходит Матч всех звезд НХЛ-2022. Один из главных моментов с участием наших игроков – перформанс Кирилла Капризова. Александр Овечкин пропустил Матч всех звезд и все мероприятия вокруг из-за коронавируса. Но благодаря Капризову он все же появился на льду.

Перед исполнением буллита Капризов снял свой основной свитер – под ним был свитер Овечкина. Дальше Капризов реализовал буллит и повторил празднование Овечкина, которое называется «горячая клюшка».

Впервые Овечкин показал его в 2009 году после шайбы в выездном матче против «Тампы». Тогда Овечкина спрашивали про это празднование. А он отвечал: «Исполнил новый номер, чтобы ребята посмеялись. Получилось, что клюшка как бы горячая».

Как отреагировали стороны на этот эпизод?

Есть три реакции на этот номер Капризова. Первая – от самого Капризова: «Я просто хотел развеселить людей».

Вторая – от Овечкина. Он ретвитнул видео с Капризовым и подписал его: «Неплохо».

Третья – от «Вашингтона». Клуб взорвался от восторга.

«Кирилл, ты прекрасен».

«Миннесота», ты не возражаешь, если мы возьмем его к себе?»

И мем.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Арсенал», «Формула 1» и биографии.
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