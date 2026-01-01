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Металлург Магнитогорск
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Металлург Магнитогорск
Дата основания
1955 г.
Достижения
2-кратный победитель Кубка Гагарина
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