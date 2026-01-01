Металлург Магнитогорск

Дата основания
1955 г.
Достижения
2-кратный победитель Кубка Гагарина
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Хоккей
Кубок Гагарина: во сколько начало матча «Металлург» – ЦСКА, 30 апреля 2022 года
#Кубок Гагарина
Хоккей
«Металлург» – ЦСКА. Обзор, прогноз и ставки на матч: 30 апреля
#Кубок Гагарина
Хоккей
КХЛ провела матч в Казахстане, несмотря на запреты регламента. И объяснила решение гарантиями безопаности от властей
#КХЛ
Политика
КХЛ запретила допуск зрителей на матч «Барыса» в Казахстане. В стране введено чрезвычайное положение из-за протестов
#КХЛ
Хоккей
«Трактор» и «Металлург» первыми вышли в плей-офф КХЛ
#КХЛ
Хоккей
Фанаты хоккейного ЦСКА вывесили баннер «Фанат не преступник». Это акция в поддержку задержанных фанатов футбольного ЦСКА
#ЦСКА (х)
1
Хоккей
«Металлург» победил «Авангард», четыре раза отыгравшись по ходу игры. Всего в матче 11 шайб
#КХЛ
Хоккей
«Металлург» вывел из обращения номер Мозякина после завершения им карьеры. Он играл в клубе с 2011 года
#Сергей Мозякин
Хоккей
Мозякин завершил карьеру в 40 лет. Он лучший бомбардир в истории КХЛ
#Сергей Мозякин
Хоккей
Плотников ушел из «Металлурга»
#Сергей Плотников
Хоккей
«Авангард» победил «Металлург» и повел в серии 3-2. Буше обновил клубный рекорд
#Авангард
Хоккей
«Металлург» разгромил «Авангард» 7:1 и сравнял счет в серии.  17-летний Юров забросил дебютную шайбу в плей-офф КХЛ
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
Все пары 1/4 финала Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Металлург» обыграл «Барыс» и стал последним участником 1/4 финала Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Барыс» сравнял счет в серии с «Металлургом», забив в овертайме. В прошлом матче было 11 шайб, в этом – всего три
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Барыс» проиграл «Металлургу» в первом матче Кубка Гагарина. Команды забили 11 шайб
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
Евенко дисквалифицирован на четыре матча за два толчка клюшкой и драку
#Олег Евенко
Хоккей
Голдобин перешел в «Металлург»
#Николай Голдобин
Хоккей
Шипачев – самый высокооплачиваемый игрок КХЛ, в топ-4 – Яшкин, Коварж и Хартикайнен
#КХЛ
Хоккей
Мозякин первым набрал 900 очков в КХЛ
#Сергей Мозякин
Хоккей
16-летний игрок «Металлурга» набрал два очка в матче КХЛ
#Данила Юров
Хоккей
Главный тренер «Металлурга» заболел коронавирусом и не присутствует на игре с ЦСКА
#КХЛ
Хоккей
Каблуков перешел из «Металлурга» в «Авангард». Это его четвертая команда за неделю
#Илья Каблуков
Хоккей
Плотников перешел в «Металлург». Он поменял команду второй раз за межсезонье
#Сергей Плотников
Хоккей
«Металлург» продлил контракт с Мозякиным
#Сергей Мозякин
Хоккей
Защитник Антипин перешел в СКА. Для него это только второй клуб в России
#Виктор Антипин
Хоккей
«Металлург» набрал пять очков в трех матчах. Жизнь налаживается
#Металлург Магнитогорск
Хоккей
Самые высокооплачиваемые игроки КХЛ ни разу не забили в серии с «Салаватом»
#КХЛ