Сергей Мозякин
КХЛ
Металлург Магнитогорск
«Металлург» вывел из обращения номер Мозякина после завершения им карьеры. Он играл в клубе с 2011 года
06 июля, 12:47
Хоккейный «Металлург» закрепил десятый номер за нападающим Сергеем Мозякиным. Это произошло на следующий день после завершения им игровой карьеры.
- Клуб в пресс-релизе назвал Мозякина «Легендой» и «лучшим из лучших» игроков.
- Он провел в «Металлурге» последние десять лет карьеры – с 2011 по 2021 год. За этот период Мозякин провел 642 матча за клуб и дважды выиграл Кубок Гагарина.
- Всего в его карьере 13 сезонов в КХЛ, за которые он сыграл в 842 матчах. Мозякин стал самым результативным хоккеистом в истории лиги. У него 928 очков (419 голов и 509 ассистов).
Мозякин всю карьеру провел в России, за исключением короткого периода в юниорской лиги Квебека. Он играл за ЦСКА, «Атлант» и «Металлург».
На международном уровне дважды побеждал на чемпионатах мира с Россией (2008 и 2009 год) и один раз на Олимпиаде (2018 год).
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