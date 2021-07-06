«Металлург» вывел из обращения номер Мозякина после завершения им карьеры. Он играл в клубе с 2011 года

Хоккейный «Металлург» закрепил десятый номер за нападающим Сергеем Мозякиным. Это произошло на следующий день после завершения им игровой карьеры.

Клуб в пресс-релизе назвал Мозякина «Легендой» и «лучшим из лучших» игроков.

Он провел в «Металлурге» последние десять лет карьеры – с 2011 по 2021 год. За этот период Мозякин провел 642 матча за клуб и дважды выиграл Кубок Гагарина.

Всего в его карьере 13 сезонов в КХЛ, за которые он сыграл в 842 матчах. Мозякин стал самым результативным хоккеистом в истории лиги. У него 928 очков (419 голов и 509 ассистов).

Мозякин всю карьеру провел в России, за исключением короткого периода в юниорской лиги Квебека. Он играл за ЦСКА, «Атлант» и «Металлург».

На международном уровне дважды побеждал на чемпионатах мира с Россией (2008 и 2009 год) и один раз на Олимпиаде (2018 год).