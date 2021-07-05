Сергей Мозякин
КХЛ
Металлург Магнитогорск
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#Сергей Мозякин #КХЛ #Металлург Магнитогорск

Мозякин завершил карьеру в 40 лет. Он лучший бомбардир в истории КХЛ

05 июля, 14:06

Об этом сообщил агент хоккеиста Сергей Паремузов.

С 2011 года Сергей Мозякин играл за магнитогорский «Металлург». Его контракт с клубом истек в апреле-2021.

В этом сезоне Мозякин провел в КХЛ 38 матчей, забросил 10 шайб и отдал 11 передач. «Металлург» вылетел в 1/4 финала Кубка Гагарина от «Авангарда», который выиграл турнир.

  • Мозякин – лучший бомбардир в истории КХЛ. У него 928 набранных очков.
  • В России он выступал за «Атлант» и ЦСКА. Дважды выигрывал Кубок Гагарина (в 2014 и 2016 годах).
  • Со сборной России Мозякин дважды становился чемпионом мира (в 2008 и 2009 годах) и выигрывал Олимпиаду-2018.

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Источник:
«Спорт-Экспресс»
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