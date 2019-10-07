Металлург Магнитогорск
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«Металлург» набрал пять очков в трех матчах. Жизнь налаживается
07 октября 2019, 19:41
Сегодня «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» (3:0). Это первая выездная победа клуба в этом сезоне. Выделяется гол Дениса Паршина, где особенно хороша передача Мозякина в падении:
Всего у «Металлурга» 11 очков в 15 матчах. Пять из них набраны в последних трех встречах. В таблице Восточной конференции «Металлург» поднялся на 11-е место (был на дне).
- «Металлург» – «Локомотив» – 5:3
- «Металлург» – «Торпедо» – 2:3 (по буллитам)
- «Салават Юлаев» – «Металлург» – 0:3
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