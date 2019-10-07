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#Металлург Магнитогорск #КХЛ #Хоккей

«Металлург» набрал пять очков в трех матчах. Жизнь налаживается

07 октября 2019, 19:41

Сегодня «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» (3:0). Это первая выездная победа клуба в этом сезоне. Выделяется гол Дениса Паршина, где особенно хороша передача Мозякина в падении:

Всего у «Металлурга» 11 очков в 15 матчах. Пять из них набраны в последних трех встречах. В таблице Восточной конференции «Металлург» поднялся на 11-е место (был на дне). 

  • «Металлург» – «Локомотив» – 5:3
  • «Металлург» – «Торпедо» – 2:3 (по буллитам)
  • «Салават Юлаев» – «Металлург» – 0:3
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