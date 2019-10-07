«Металлург» набрал пять очков в трех матчах. Жизнь налаживается

Всего у «Металлурга» 11 очков в 15 матчах. Пять из них набраны в последних трех встречах. В таблице Восточной конференции «Металлург» поднялся на 11-е место (был на дне).

«Металлург» – «Локомотив» – 5:3

«Металлург» – «Торпедо» – 2:3 (по буллитам)

«Салават Юлаев» – «Металлург» – 0:3