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#Авангард #КХЛ #Плей-офф КХЛ #Хоккей #Рид Буше #Металлург Магнитогорск

«Авангард» победил «Металлург» и повел в серии 3-2. Буше обновил клубный рекорд

вчера, 21:53

«Авангард» выиграл у «Металлурга» 4:0 в пятом матче плей-офф КХЛ.

В первом периоде дубль оформил Найт, в третьем периоде отличился Чинахов, а Найт оформил хет-трик.

Рид Буше отметился голевой передачей. Его серия с набранными очками длится 14 матчей – это абсолютный рекорд «Авангарда». Последний раз он не набирал очки два месяца назад – 27 января в игре против рижского «Динамо».

«Авангард» вышел вперед в серии 3-2. В прошлом матче клуб неожиданно крупно уступил «Металлургу» – 1:7. 

Победитель этой пары сыграет в полуфинале Кубка Гагарина против «Ак Барса».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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