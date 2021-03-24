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#Плей-офф КХЛ #Хоккей #Авангард #Металлург Магнитогорск

«Металлург» разгромил «Авангард» 7:1 и сравнял счет в серии.  17-летний Юров забросил дебютную шайбу в плей-офф КХЛ

вчера, 19:34

Прошел четвертый матч полуфинальной серии Восточной конференции между «Металлургом» и «Авангардом». В нем «Металлург» победил 7:1. Он забил первым и не упускал преимущество по ходу встречи. «Авангард» забил единственный гол, проигрывая 0:2.

Шестой гол «Металлурга» забросил 17-летний Данила Юров. Это его первая шайба в плей-офф КХЛ. Теперь он занимает второе место среди самых молодых бомбардиров плей-офф:

  1. 17 лет и 61 день – Виталий Кравцов
  2. 17 лет и 92 дня – Данила Юров
  3. 17 лет и 299 дней – Евгений Кузнецов

За «Авангард» забил Рид Буше. Он продлил свою результативную серию до 13 матчей (десять голов и семь ассистов) и снова обновил клубный рекорд. Предыдущей самой длинной серией «Авангарда» были десять результативных матчей.

Счет в серии – 2:2. «Металлург» выиграл первый матч у «Авангарда», а потом проиграл дважды. Следующая игра в серии пройдет 26 марта. Клубы играют до четырех побед.

  • В финал Восточной конференции уже вышел «Ак Барс», обыгравший 4:0 в серии «Салават Юлаев». Матчи финала конференции стартуют 3 апреля.
  • На Западе финалисты конференции еще не определились. У ЦСКА и «Локомотива» 2:2 в серии, СКА пока ведет в серии с «Динамо» Москва – 2:1.
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