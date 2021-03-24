«Металлург» разгромил «Авангард» 7:1 и сравнял счет в серии.  17-летний Юров забросил дебютную шайбу в плей-офф КХЛ

Прошел четвертый матч полуфинальной серии Восточной конференции между «Металлургом» и «Авангардом». В нем «Металлург» победил 7:1. Он забил первым и не упускал преимущество по ходу встречи. «Авангард» забил единственный гол, проигрывая 0:2.

Шестой гол «Металлурга» забросил 17-летний Данила Юров. Это его первая шайба в плей-офф КХЛ. Теперь он занимает второе место среди самых молодых бомбардиров плей-офф:

17 лет и 61 день – Виталий Кравцов 17 лет и 92 дня – Данила Юров 17 лет и 299 дней – Евгений Кузнецов

За «Авангард» забил Рид Буше. Он продлил свою результативную серию до 13 матчей (десять голов и семь ассистов) и снова обновил клубный рекорд. Предыдущей самой длинной серией «Авангарда» были десять результативных матчей.

Счет в серии – 2:2. «Металлург» выиграл первый матч у «Авангарда», а потом проиграл дважды. Следующая игра в серии пройдет 26 марта. Клубы играют до четырех побед.