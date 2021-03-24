«Металлург» разгромил «Авангард» 7:1 и сравнял счет в серии. 17-летний Юров забросил дебютную шайбу в плей-офф КХЛ
Прошел четвертый матч полуфинальной серии Восточной конференции между «Металлургом» и «Авангардом». В нем «Металлург» победил 7:1. Он забил первым и не упускал преимущество по ходу встречи. «Авангард» забил единственный гол, проигрывая 0:2.
Шестой гол «Металлурга» забросил 17-летний Данила Юров. Это его первая шайба в плей-офф КХЛ. Теперь он занимает второе место среди самых молодых бомбардиров плей-офф:
- 17 лет и 61 день – Виталий Кравцов
- 17 лет и 92 дня – Данила Юров
- 17 лет и 299 дней – Евгений Кузнецов
За «Авангард» забил Рид Буше. Он продлил свою результативную серию до 13 матчей (десять голов и семь ассистов) и снова обновил клубный рекорд. Предыдущей самой длинной серией «Авангарда» были десять результативных матчей.
Счет в серии – 2:2. «Металлург» выиграл первый матч у «Авангарда», а потом проиграл дважды. Следующая игра в серии пройдет 26 марта. Клубы играют до четырех побед.
- В финал Восточной конференции уже вышел «Ак Барс», обыгравший 4:0 в серии «Салават Юлаев». Матчи финала конференции стартуют 3 апреля.
- На Западе финалисты конференции еще не определились. У ЦСКА и «Локомотива» 2:2 в серии, СКА пока ведет в серии с «Динамо» Москва – 2:1.