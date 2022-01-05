КХЛ запретила допуск зрителей на матч «Барыса» в Казахстане. В стране введено чрезвычайное положение из-за протестов

Матч «Барыса» и «Металлурга» в Нур-Султане пройдет без зрителей. В Казахстане введено чрезвычайное положение, запрещающее массовые мероприятия.

КХЛ призвала болельщиков «с пониманием» отнестись к ситуации и не покидать дома. Лига предупредила, что «Барыс» пока не может опубликовать сообщение о матче и возврате билетов на своих площадках из-за отключенного в Нур-Султане интернета.