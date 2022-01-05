КХЛ
Металлург Магнитогорск
Барыс
КХЛ запретила допуск зрителей на матч «Барыса» в Казахстане. В стране введено чрезвычайное положение из-за протестов
вчера, 14:50
Матч «Барыса» и «Металлурга» в Нур-Султане пройдет без зрителей. В Казахстане введено чрезвычайное положение, запрещающее массовые мероприятия.
КХЛ призвала болельщиков «с пониманием» отнестись к ситуации и не покидать дома. Лига предупредила, что «Барыс» пока не может опубликовать сообщение о матче и возврате билетов на своих площадках из-за отключенного в Нур-Султане интернета.
- С 1 января в Казахстане в два раза выросли цены на топливо. Это спровоцировало недовольство жителей, а затем – митинги.
- Среди лозунгов протестующих были не только экономические, но и политические. Митингующие требовали отставки правительства и ухода председателя Совбеза Нурсултана Назарбаева из политики.
- В ночь на 5 января правительство ушло в отставку, но несмотря на это протесты продолжились. В Алматы, Алматинской и Мангистауской областях введен режим ЧП. Днем 5 января протестующие захватили резиденцию президента в Алматы.
- СМИ сообщают о стычках протестующих с полицией. В Алматы они отобрали оружие у полицейских, те в ответ применяют светошумовые гранаты.
- В стране не работает интернет, поэтому свежие официальные данные о пострадавших неизвестны. Последнее сообщение МВД было утром 5 января: 200 задержанных по всей стране и 100 пострадавших полицейских. Официальной информации о погибших нет.
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