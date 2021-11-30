Фанаты хоккейного ЦСКА вывесили баннер «Фанат не преступник». Это акция в поддержку фанатов футбольного ЦСКА, которых задерживали после матча с «Зенитом»

30 ноября ЦСКА дома принимает магнитогорский «Металлург». Во втором периоде фанаты хозяев устроили акцию протеста в поддержку фанатов футбольного ЦСКА. Напомним: 28 ноября после матча ЦСКА и «Зенита» из-за файер-шоу полиция задержала 408 фанатов. Об этом мы подробнее писали здесь:

Подробности о задержании 408 зрителей после матча ЦСКА: полиция не была жесткой, составлен 51 протокол, Хачатурянц винит хакерские атаки на камеры

Фанаты хоккейного ЦСКА во втором периоде вывесили баннер «Фанат не преступник». Корреспондент «Гола» Алексей Боржонов сообщает, что суммарно с сектора хозяев ушли 15-20 фанатов. Через некоторое время оставшиеся убрали баннер.