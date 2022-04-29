«Металлург» – ЦСКА. Обзор, прогноз и ставки на матч: 30 апреля

В последний день апреля определится чемпион КХЛ сезона-2021/22. В седьмом матче финала Кубка Гагарина в Магнитогорске сыграют «Металлург» и ЦСКА. Пока в серии ничья 3-3. Победитель седьмой игры станет чемпионом.

Матч состоится 30 апреля.

Начало – в 15:00 по московскому времени.

Winline предлагает поставить на победу «Металлурга» за 2,65, а на победу ЦСКА – за 2,41. Если будет забито меньше пяти шайб, сыграет коэффициент 1,86.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлург» – ЦСКА

Прямая трансляция начнется на «Матч ТВ» в 14:30. На каналах КХЛ и КХЛ Prime она стартует в 14:45.

Смотреть игру можно на сайте «Матч ТВ» в прямом эфире.

По дороге к финалу «Металлург» в пяти матчах обыграл «Барыс», а затем в семи – действующего чемпиона «Авангард». Против «Трактора» в финале восточной конференции серия завершилась со счетом 4-1 в пользу магнитогорцев.

ЦСКА всухую убрал с дороги «Локомотив» и «Динамо», а в финале Запада провел семь матчей против СКА.

В серии «Металлурга» и ЦСКА с победы стартовал столичный клуб, однако затем три подряд матча выиграл «Металлург», забив в общей сложности 11 голов. У «Металлурга» был шанс закончить серию в пятой игре, но ЦСКА выиграл в гостевом овертайме, а потом он же взял и домашний матч. 3-3 – и серия закончится в Магнитогорске.

В истории КХЛ ЦСКА и «Металлург» провели 43 матча. По победам в основное время впереди «Металлург» – 18:14. В 2017 году магнитогорцы уступали соперник 2:7, а в 2010-м громили его 5:0. В сезоне-2021/22 в регулярном чемпионате «Металлург» сначала выиграл 4:0, а через два месяца уступил 4:6.