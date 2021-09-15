«Металлург» победил «Авангард», четыре раза отыгравшись по ходу игры. Всего в матче 11 шайб

«Металлург» обыграл «Авангард» со счетом 7:4. Как проходил матч:

«Металлург» пропустил первым и потом четыре раза подряд догонял «Авангард»: 1:1, 2:2, 3:3, 4:4.

В конце второго тайма «Металлург» повел в счете. Всего команды забросили пять шайб за девять минут: с 2:3 до 5:4.

В третьем периоде «Металлург» забросил еще две шайбы и победил 7:4.

Пока это самый результативный матч в новом сезоне КХЛ. Столько же забросили «Куньлунь» и «Динамо» Рига, но та игра закончилась в овертайме.

«Авангард» – действующий чемпион – занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. Для него это третье поражение подряд в КХЛ, два предыдущих были от московского «Динамо» (2:5) и «Йокерита» (2:3).

«Металлург» выиграл третий матч подряд. Он занимает второе место в таблице.