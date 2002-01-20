Иван Дидковский

Дата рождения
20 января 2002 г.
Факт
Воспитанник системы "Динамо"
Лента
Материалы
Материалы
13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды
#Россия U20
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