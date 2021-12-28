Во сколько начало матча Россия – Словакия на МЧМ-2022, 30 декабря

Россия U20 и Словакия U20 сыграют в третьем туре группового этапа МЧМ-2022. Матч состоится в ночь с 29 на 30 декабря.

Игра России и Словакии запланирована на 30 декабря в 00:30 по московскому времени. Первый канал начнет трансляцию в 00:25.

Россия проиграла стартовую игру на МЧМ-2022 шведам со счетом 3:6. Там дублем отметился Матвей Мичков. Дальше был матч против Швейцарии (4:2), где за Россию забили четыре разных игрока.

Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022

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