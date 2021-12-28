Прогноз на матч Россия – Словакия на МЧМ-2022, 30 декабря

В ночь с 29 на 30 декабря пройдет игра России U20 и Словакии U20 на турнире МЧМ-2022. Она начнется 30 декабря в 00:30 по Москве.

Котировки букмекеров:

Победа России – 1,32

Победа Словакии – 6,85.

Россия U20 выиграла у словаков все семь матчей с общей разницей шайб 31:10.

27 декабря состоялся матч России и Швеции на МЧМ-2022. Итог: поражение России со счетом 3:6. Далее был матч со Швейцарией (4:2). После игры против словаков России в группе останется сыграть с США.

Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022

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